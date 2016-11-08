В Санкт-Петербурге задержаны террористы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Силами сотрудников Федеральной Службы Безопасности Петербурга задержаны предполагаемые члены исламистской террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщил представитель пресс-службы управления ФСБ.

- Восьмого ноября 2016 года в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий указанные лица задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, - цитирует представителя ведомства ТАСС.

По словам представителя пресс-службы УФСБ, предполагаемые участники запрещенной на территории России террористической группы были задержаны в ходе следствия по факту организации преступной деятельности исламистского формирования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.