В Санкт-Петербурге задержаны террористы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Силами сотрудников Федеральной Службы Безопасности Петербурга задержаны предполагаемые члены исламистской террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщил представитель пресс-службы управления ФСБ.
- Восьмого ноября 2016 года в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий указанные лица задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, - цитирует представителя ведомства ТАСС.
По словам представителя пресс-службы УФСБ, предполагаемые участники запрещенной на территории России террористической группы были задержаны в ходе следствия по факту организации преступной деятельности исламистского формирования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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