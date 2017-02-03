В Санкт-Петербурге задержали похитительницу двухлетнего ребенка

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали женщину, похитившую двухлетнего ребенка в Петергофе, сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняется в материале, инцидент произошел вечером 2 февраля. Злоумышленницу удалось найти на другом конце города благодаря записи с камер уличного наблюдения и плану «Перехват».

Ранее в полицию обратилась мать ребенка, заявившая, что оставила коляску с сыном у школы, расположенной на Эрлеровском бульваре, на десять минут, чтобы забрать старшего ребенка, а когда вернулась, малыша и коляски уже не было.

Полицейские выяснили, что преступница уехала с похищенным ребенком на маршрутке. Позже кондуктор рассказала правоохранителям, что женщина с малышом запомнилась ей неакдекватным поведением и вопросами о том, как проехать на вокзал в Стрельне.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, злоумышленница была задержана в Кировском районе города. По факту похищения возбуждено уголовное дело, сообщает «Федерал пресс».

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