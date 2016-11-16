В Санкт-Петербурге установили «золотую мясорубку с чиновниками»

На Университетской набережной в Санкт-Петербурге появилась инсталляция под названием «Золотое посмешище».

Она представляет собой изображение мясорубки, из которой торчат фигуры, изображающие российских чиновников. Один из них протягивает младенца убегающему человеку, который, по словам автора – уличного художника Hioshi – олицетворяет молодого дипломированного специалиста, покидающего страну.

«Это, пожалуй все, что я могу сказать о чиновничьем мнимом патриотизме и напускной чиновничьей неприязни к западу», цитирует художника «Санкт-Петербург.ру».