В Санкт-Петербурге установили «золотую мясорубку с чиновниками»
На Университетской набережной в Санкт-Петербурге появилась инсталляция под названием «Золотое посмешище».
Она представляет собой изображение мясорубки, из которой торчат фигуры, изображающие российских чиновников. Один из них протягивает младенца убегающему человеку, который, по словам автора – уличного художника Hioshi – олицетворяет молодого дипломированного специалиста, покидающего страну.
«Это, пожалуй все, что я могу сказать о чиновничьем мнимом патриотизме и напускной чиновничьей неприязни к западу», цитирует художника «Санкт-Петербург.ру».
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