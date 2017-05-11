В Санкт-Петербурге строят крупнейший в мире планетарий

В Санкт-Петербурге идет строительство планетария, который станет самым крупным в мире. Диаметр комплекса составит 37 метров.

Планетарий разместился в «Люмьер-Холле» – в здании бывшего газгольдера на набережной Обводного канала. Изначально его открытие запланировали на лето, но позднее оно было перенесено на ноябрь, поскольку у создателей появился ряд идей по организации внутреннего пространства. В частности, будут установлены четыре специальных стола с мультитач-управлением, позволяющим посетителям управлять куполом планетария.

Рядом с планетарием планируется построить научно-технический кластер «Лаборатория», в котором разместятся авиамодельный клуб, школа программирования и отечественные стартапы в области виртуальной реальности и нейротехнологий, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Фонтанку.ру».