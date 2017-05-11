В Санкт-Петербурге строят крупнейший в мире планетарий

В Санкт-Петербурге идет строительство планетария, который станет самым крупным в мире. Диаметр комплекса составит 37 метров.

Планетарий разместился в «Люмьер-Холле» – в здании бывшего газгольдера на набережной Обводного канала. Изначально его открытие запланировали на лето, но позднее оно было перенесено на ноябрь, поскольку у создателей появился ряд идей по организации внутреннего пространства. В частности, будут установлены четыре специальных стола с мультитач-управлением, позволяющим посетителям управлять куполом планетария.

Рядом с планетарием планируется построить научно-технический кластер «Лаборатория», в котором разместятся авиамодельный клуб, школа программирования и отечественные стартапы в области виртуальной реальности и нейротехнологий, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Фонтанку.ру».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Российские ученые создали ядерную модель вулкана

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО