В Санкт-Петербурге разрушили скульптуру Telegram

В центре Санкт-Петербурга появилась скульптура, посвященная борьбе Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Уточняется, что автором мемориала является местный уличный художник Hioshi.

Он создал бумажный самолетик из оргалита, декоративного бетона и керамики, который давит ладонь с каменным топором и логотипом Роскомнадзора.

Сам автор пояснил свою работу следующим образом: «бумажный самолетик роняет репутацию ведомства, размазывает их профессиональные навыки, и побеждает тот каменный топор, с которым Роскомнадзор пытается с этим самолетиком бороться».

По словам очевидцев, вскоре после установки скульптуры она была разрушена неизвестными людьми.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать доступ к Telegram на территории России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Несмотря на все усилия Роскомнадзора по исполнению решения суда, Telegram продолжает работать, а его создатель Павел Дуров пообещал всем, кто будет помогать мессенджеру обходить блокировки, выплачивать гонорары из личных средств, сообщает «Санкт-Петербург.ру».