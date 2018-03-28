В Санкт-Петербурге пройдет детский крестный ход
Воспитанники воскресных школ Санкт-Петербурга пройдут крестным ходом в Вербное воскресенье.
Божественная литургия начнется в Исаакиевском соборе в 9:00 1 апреля.
Службу будет возглавлять митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Вход Господень в Иерусалим — один из важнейших после Пасхи праздников РПЦ, сообщает «MR7».
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