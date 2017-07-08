В Санкт-Петербурге простились с писателем Даниилом Граниным

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга закончилась церемония прощания с писателем Даниилом Граниным, который скончался 4 июля в возрасте 98 лет. Писателя похоронят на Комаровском кладбище северной столицы.

Попрощаться с Граниным приехали губернатор Гергий Полтавченко, генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, министр культуры Владимир Мединский, народный артист СССР Олег Басилашвили и другие известные деятели культуры, политики, ученые и жители города.

Официальную часть панихиды открыла председатель Совфеда, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, пишет ТАСС. Она сказала: «Он был человеком настоящей, а не наносной культуры, он был для всех нас эталоном духовности, нравственности и активной общественной деятельности, человеком, который любил людей, любил Родину и болел за Россию и ее будущее». Матвиенко добавила, что Даниил Гранин поддержал ее решение избираться на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Похороны писателя пройдут на Комаровском кладбище, где покоится его супруга. 3 июня писатель получил премию из рук президента России Владмира Путина за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.