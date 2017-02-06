В Санкт-Петербурге прошел митинг «Антиклерикализм»
В Санкт-Петербурге активисты провели митинг «Антиклерикализм» приуроченный к 99-годовщине Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Акция была согласована с властями города, однако ее проведение было разрешено только на площади Чернышевского. В митинге на Марсовом поле, площади Ленина и ряде других локаций организаторам отказали.
Темой акции стала нашумевшая проблема с Исаакиевским собором, а также передача РПЦ Сампсониевского собора, передает портал «Санкт-Петербург.ру». В общей сложности в митинге приняли участие свыше 100 человек.
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