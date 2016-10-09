В Санкт-Петербурге прошел фестиваль енотов

В эти выходные в городе на Неве прошел фестиваль енотов. 25 зверьков и их хозяева приняли участие в мероприятии, организованном лофт-проектом "Этажи".

Жители Петербурга и гости северной столицы узнали об особенностях и предпочтениях енотов и о том, как содержать их в домашних условиях.

Енотов все чаще заводят как домашних питомцев, поэтому организаторы мероприятия подчеркнули, что выставка носит образовательный характер, сообщает ТАСС.