В Санкт-Петербурге прошел фестиваль енотов
В эти выходные в городе на Неве прошел фестиваль енотов. 25 зверьков и их хозяева приняли участие в мероприятии, организованном лофт-проектом "Этажи".
Жители Петербурга и гости северной столицы узнали об особенностях и предпочтениях енотов и о том, как содержать их в домашних условиях.
Енотов все чаще заводят как домашних питомцев, поэтому организаторы мероприятия подчеркнули, что выставка носит образовательный характер, сообщает ТАСС.
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