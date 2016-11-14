В Санкт-Петербурге появилась мемориальная доска Колчаку

В Санкт-Петербурге установили памятную доску адмиралу Александру Колчаку. Она размещена на доме №3 по Большой Зелениной улице.

В этом доме Колчак жил в период с 1906 по 1912 годы, отмечает «Санкт-Петербург.ру».

Примерно месяцем ранее по этому же адресу была размещена альтернативная табличка из пенопласта. Она гласила, что Колчак – «военный преступник и палач». Доску установили активисты Российского социалистического движения. По их словам, они хотели обратить внимание людей на то, что именно по приказу адмирала в годы гражданской войны были уничтожены тысячи человек в Сибири.