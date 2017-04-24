В Санкт-Петербурге покажут артефакты из Древнего Египта
Более 250 уникальных артефактов из Древнего Египта смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга в Эрмитаже.
Как уточняется в материале, 17 июня в музее откроется выставка «Нефертари и Долина цариц». Из коллекции Египетского музея в Турине.
В экспозицию войдет бесценные предметы Нового царства, датируемых периодом с XVI до XI века до нашей эры. Среди них будут саркофаги, папирусы, музыкальные инструменты. Важнейшими экспонатами станут памятники из гробницы царицы Нефертари.
Кроме того, будут представлены найденные в домах и гробницах мастеров черновые варианты произведений искусства, модели, инструменты и орудия труда, а также расписные саркофаги более поздних периодов из дерева, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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