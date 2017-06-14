В Санкт-Петербурге отправили под арест участников протестов 12 июня

Дзержинский суд Санкт-Петербурга рассмотрел административные дела в отношении 26 участников протестных акций, прошедших в День России.

К административному аресту на срок от пяти до десяти суток были приговорены 14 человек. Еще 12 отделались штрафами, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Ранее сообщалось, что в Северной столице 12 июня были задержаны несколько сотен человек. Кроме того, задержания прошли в Москве и ряде других городов. Власти Великобритании и Франции призвали Россию освободить всех этих граждан. В Лондоне и Париже считают, что они пострадали при реализации своих конституционных прав.