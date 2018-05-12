В Санкт-Петербурге отмечают «День эрмитажного кота»

В Государственном Эрмитаже начался праздник в честь кошек, живущих в музее.

По традиции «День эрмитажного кота» проходит весной. В этом году для него отвели несколько площадок музея, в том числе Большой зал Зимнего дворца.

Директор музея Михаил Пиотровский отметил, что «коты стали очень важной частью эрмитажной жизни и одной из значительных эрмитажных легенд». Эти животные ведут историю с начала ХVIII века, когда Петр I привез в Зимний дворец из Голландии первого кота. Позже Екатерина Великая – основательница Эрмитажа – придала кошкам статус охранников галереи.

Праздник пройдет в два дня. В рамках «Дня эрмитажного кота» состоится игра-путешествие по залам музея. Также организаторы мероприятия подведут итоги международного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Все флаги в гости будут к нам, или Эрмитажные коты принимают гостей», передает «Российская газета».

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