В Санкт-Петербурге открыли самый длинный мост для пешеходов

В северной столице открыли самый длинный пешеходный мост. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Сообщается, что мост длиной в 940 метров и высотой в 16 метров стал самой длинной и высокой пешеходной переправой в Санкт-Петербурге, соединив Приморский район и Крестовский остров. По мосту разрешено движение только машинам полиции, скорой помощи и пожарных служб.

В период проведения массовых мероприятий на новом стадионе на Крестовском острове мост сможет пропустить до 24 тысяч человек в час.

Яхтенный мост стал 427-м мостом в северной столице. Он был возведен в рамках подготовки к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и ЧМ по футболу-2018, сообщают «Известия».