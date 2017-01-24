В Санкт-Петербурге откроют тактильный музей
В Санкт-Петербурге на площадке проекта «Мир на ощупь» откроется первый в городе тактильный музей.
Он будет состоять из пяти зон – музей города, школьный класс, кафе, кухня и звуковая комната. Посетителям предложат освоить шрифт Брайля, попытаться приготовить несколько простых блюд, а также послушать фильмы.
Все экскурсии будут проходить в полнейшей темноте и под руководством незрячих экскурсоводов, отмечает портал «Санкт-Петербург.ру».
Первая площадка «Мира на ошупь» работает в Петербурге с осени 2015 года. Она имитирует повседневную жизнь незрячего человека. Ежемесячно ее посещают порядка шести тысяч человек.
Следующая новость В МО обсудили вопросы безопасности во время ЧМ-2018
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии