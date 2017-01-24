В Санкт-Петербурге откроют тактильный музей

В Санкт-Петербурге на площадке проекта «Мир на ощупь» откроется первый в городе тактильный музей.

Он будет состоять из пяти зон – музей города, школьный класс, кафе, кухня и звуковая комната. Посетителям предложат освоить шрифт Брайля, попытаться приготовить несколько простых блюд, а также послушать фильмы.

Все экскурсии будут проходить в полнейшей темноте и под руководством незрячих экскурсоводов, отмечает портал «Санкт-Петербург.ру».

Первая площадка «Мира на ошупь» работает в Петербурге с осени 2015 года. Она имитирует повседневную жизнь незрячего человека. Ежемесячно ее посещают порядка шести тысяч человек.