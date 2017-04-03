В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур
В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.
В связи с произошедшим терактом, телеканалам и радиостанциям рекомендовано скорректировать сетки вещания и отказаться от развлекательных программ.
3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. По официальной информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек погибли. СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста, оставившего портфель со взрывчаткой в вагоне поезда метро.
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История, политика и наука с её дронами-убийцами
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