В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.

В связи с произошедшим терактом, телеканалам и радиостанциям рекомендовано скорректировать сетки вещания и отказаться от развлекательных программ.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. По официальной информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек погибли. СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста, оставившего портфель со взрывчаткой в вагоне поезда метро.