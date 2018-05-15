Санкт-Петербург утонул в дорожной пыли и грязи

В Санкт-Петербурге было зафиксировано 70-кратное превышение нормы загрязнения на дорогах.

Согласно нормативу засоренность не должна превышать 30 грамм на квадратный метр.

Активисты движения «Красивый Петербург» зафиксировали на одном квадратном метре в Приморском районе 2 кг 100 грамм пыли, что превышает показатели в 70 раз.

В целом по городу ситуация складывается катастрофичная. В самом чистом месте Петербурга норматив превышен в 8 раз – улица Достоевского. В остальных проверенных частях города – показатели более печальные.

О своих данный активисты рассказали в социальных сетях, передает «Piter TV».