Санкт-Петербург утонул в дорожной пыли и грязи
В Санкт-Петербурге было зафиксировано 70-кратное превышение нормы загрязнения на дорогах.
Согласно нормативу засоренность не должна превышать 30 грамм на квадратный метр.
Активисты движения «Красивый Петербург» зафиксировали на одном квадратном метре в Приморском районе 2 кг 100 грамм пыли, что превышает показатели в 70 раз.
В целом по городу ситуация складывается катастрофичная. В самом чистом месте Петербурга норматив превышен в 8 раз – улица Достоевского. В остальных проверенных частях города – показатели более печальные.
О своих данный активисты рассказали в социальных сетях, передает «Piter TV».
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