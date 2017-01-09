В Санкт-Петербург пришла оттепель

Оттепель и сильный ветер ожидают жителей Санкт-Петербурга в начале первой рабочей недели нового года, прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха составит от нуля до двух градусов мороза. Ночью и утром снег, слабая метель, во второй половине дня преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, западный ночью 7-12 м/с, днем 6-10 м/с. Вместе с тем, морозы вернутся в северную столицу уже 19 января, когда столбики термометров опустятся до минус 22 градусов, сообщает «Санкт-Петербург.ру».