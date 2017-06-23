Санкт-Петербург планирует провести финал Лиги Чемпионов

Власти Санкт-Петербурга намерены подать заявку на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2018 году.

В 2008 году Россия уже принимала финал Лиги Чемпионов – в Москве играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси», отмечает RG.ru.

Россия собирается стать активной участницей проведения премиальных футбольных турниров – в 2018 году в стране пройдет Чемпиона мира, в 2020 – Чемпионат Европы, который Россия разделит еще с 13 странами.

Напомним, что в данный момент в стране уже проходит Кубок Конфедераций-2017.