Санкт-Петербург переименует названия советских улиц

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил за переименование улицы города с советскими названиями в более позитивные.

Он заявил, что возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга.

По словам губернатора, в Петербурге насчитывается еще порядка сорока улиц, проспектов и переулков, чьи названия связаны с советской эпохой.

Георгий Полтавченко также заявил, что опасения больших расходов на смену названий являются «мифом», поскольку таблички на домах и так меняются регулярно, а единовременную замену документов гражданам делать не обязательно, передает Regnum.