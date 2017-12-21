Санкт-Петербург переименует названия советских улиц
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил за переименование улицы города с советскими названиями в более позитивные.
Он заявил, что возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга.
По словам губернатора, в Петербурге насчитывается еще порядка сорока улиц, проспектов и переулков, чьи названия связаны с советской эпохой.
Георгий Полтавченко также заявил, что опасения больших расходов на смену названий являются «мифом», поскольку таблички на домах и так меняются регулярно, а единовременную замену документов гражданам делать не обязательно, передает Regnum.
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