Санкт-Петербург избавляется от троллейбусов и проводов

В Петербурге начинает действовать программа «Чистое небо», в рамках которой вся контактная сеть будет или убрана, или заменена на подземную.

Также весь троллейбусный парк города будет переведен на работу от аккумуляторов.

Работы по ликвидации проводов начнутся от Казанского собора.

Все работы планируют завершить до начала ЧМ-2018 по футболу в июне, сообщает «Neva Today».

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