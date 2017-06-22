Санкт-Петербург готовится к повышению тарифов ЖКХ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличится в Петербурге с 1 июля 2017 года.

Общий рост платежей за ЖКУ составит до 6%.

Тариф на водоснабжение и водоотведение для населения вырастет на 10%, для предприятий на 12%.

Тариф на тепловую энергию увеличится на 4%. Тарифы на горячую воду подрастет на 3,5%.

Средний рост тарифа на электроэнергию составит 7%.

Стоимость услуг газоснабжения вырастет на 3,9%.

Цифры подтверждены первым заместителем председателя городского комитета по тарифам Гасаном Сафаровым, сообщает Interfax.