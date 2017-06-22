Санкт-Петербург готовится к повышению тарифов ЖКХ
Стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличится в Петербурге с 1 июля 2017 года.
Общий рост платежей за ЖКУ составит до 6%.
Тариф на водоснабжение и водоотведение для населения вырастет на 10%, для предприятий на 12%.
Тариф на тепловую энергию увеличится на 4%. Тарифы на горячую воду подрастет на 3,5%.
Средний рост тарифа на электроэнергию составит 7%.
Стоимость услуг газоснабжения вырастет на 3,9%.
Цифры подтверждены первым заместителем председателя городского комитета по тарифам Гасаном Сафаровым, сообщает Interfax.
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