Сандерс готов вместе с Трампом бороться против корпораций в США

Экс-кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс пообещал стать союзником избранного президента Дональда Трампа в борьбе с крупными корпорациями.

- Если господин Трамп решится на противостояние корпорациям, у него будет союзник в моем лице, — сказал Сандерс.

Кроме того, он выразил готовность поддержать Трампа в вопросах здравоохранения, снижения цен на лекарства, а также увеличения пошлин на продукцию компаний, переносящих производство за рубеж. Берни Сандерс ранее выступал в поддержку Хиллари Клинтон на президентских выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. По результатам голосования Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.