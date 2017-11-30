Санаторий «Дюны» в Петербурге продали за миллиард рублей

Смольный продал санаторий «Дюны» за миллиард рублей группе «ЛСР», сообщили в комитете имущественных отношений (КИО).

Согласно сообщению, указанная стоимость определена СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности.

27 ноября депутат Законодательного собрания Максим Резник обратился в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить продажу санатория «Дюны». По его мнению, бюджет северной столицы «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». Резник отметил, что кадастровая стоимость участка составляет 1,15 миллиарда рублей, а участники рынка готовы отдать за помещения территории «Дюн» до 5 миллиардов рублей.

Выкупить «Дюны» уже три года пытается «Группа ЛСР», чтобы построить на этой земле апартаменты, сообщает «Санкт-Петербург.ру».