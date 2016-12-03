Самый старый кот в мире ушел из дома и пропал
Самый старый кот в мире по кличке Вельвет, ушел из дома в американском штате Орегон и не вернулся. Об этом сообщает его хозяйка Эшли Окура в своем Instagram.
Вельвету 27 лет, он живет в сельской местности примерно в 160 километрах к юго-востоку от Портленда, большую часть времени проводит на улице. Помимо мышей любимым лакомством кота является сыр чеддер. Хозяйка написала, что очень скучает по Вельвету.
"Если рассуждать логически, он не придет домой", — пишет она.
Самой старой из когда-либо проживавших кошек до сих пор считается Крим Пафф из американского штата Техас, скончавшаяся в возрасте 38 лет, сообщает РИА Новости.
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