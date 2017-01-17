Самый дорогой в России дом продается в элитном поселке Сколково за 4,8 млрд рублей
На первое место в списке самых дорогих домов, которые выставлены на продажу в России, стала резиденция в подмосковном элитном поселке Сколково, стартовая цена которой равна 4,8 миллиарда рублей.
Площадь домовладения составляет 2,57 тысячи квадратных метров на участке в 2,3 гектара. В доме есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом: две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего. Рядом с домом протекает река, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз портала Mirkvartir.ru.
Цена среднероссийского домовладения в России составляет 5,4 миллиона рублей. Таким образом, самый дорогой дом дороже среднего по стране более чем в 900 раз, и в 220 раз дороже среднего по Московской области.
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