Самый дорогой бургер в мире продан в ОАЭ за 10 тысяч долларов
Самый дорогой бургер в мире был приобретен на благотворительном аукционе в Дубае за 10 тысяч долларов.
Как уточняется в материале, все средства от продажи были переданы фонду по борьбе с раком груди Pink Caravan.
Организатором благотворительной продажи выступил шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани, возглавляющий департамент статистики в правительстве эмирата Шарджа и являющийся послом фонда.
Самый дорогой бургер шейх приготовил собственноручно, а покупателем выступил журнал Villa 77 Magazine. Всего в рамках аукциона шейх продал четыре бургера.
В состав самого дорогого в мире бургера входят булочка с шафраном, телячий бекон, выдержанный сыр чеддер, а также смесь специй и острый соус харисса, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Почти 80 процентов россиян считают себя патриотами
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии