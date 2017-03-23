Самый дорогой бургер в мире продан в ОАЭ за 10 тысяч долларов

Самый дорогой бургер в мире был приобретен на благотворительном аукционе в Дубае за 10 тысяч долларов.

Как уточняется в материале, все средства от продажи были переданы фонду по борьбе с раком груди Pink Caravan.

Организатором благотворительной продажи выступил шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани, возглавляющий департамент статистики в правительстве эмирата Шарджа и являющийся послом фонда.

Самый дорогой бургер шейх приготовил собственноручно, а покупателем выступил журнал Villa 77 Magazine. Всего в рамках аукциона шейх продал четыре бургера.

В состав самого дорогого в мире бургера входят булочка с шафраном, телячий бекон, выдержанный сыр чеддер, а также смесь специй и острый соус харисса, сообщает «Интерфакс».