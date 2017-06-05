Самый быстрый в мире лифт запустили в Китае
В финансовом центре CTF Finance Center, расположенном в китайском городе Гуанчжоу, заработал самый быстрый в мире лифт.
Как уточняется в материале, максимальная скорость движения кабины составляет 75,6 километра в час. Лифт поднимается на высоту 530 метров за 25 секунд.
Спускаться он будет со скоростью 36 километров в час, достигая нижнего этажа за минуту, сообщает «Вечерняя Москва».
Ранее рекордсменом считался находящийся также в Китае лифт. Он работает в здании Shanghai Tower и способен развивать скорость 69 километров в час.
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