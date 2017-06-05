Самый быстрый в мире лифт запустили в Китае

В финансовом центре CTF Finance Center, расположенном в китайском городе Гуанчжоу, заработал самый быстрый в мире лифт.

Как уточняется в материале, максимальная скорость движения кабины составляет 75,6 километра в час. Лифт поднимается на высоту 530 метров за 25 секунд.

Спускаться он будет со скоростью 36 километров в час, достигая нижнего этажа за минуту, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее рекордсменом считался находящийся также в Китае лифт. Он работает в здании Shanghai Tower и способен развивать скорость 69 километров в час.