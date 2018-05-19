Самые спортивные жители Люберец вышли на День массового футбола

В Люберцах проходит День массового футбола, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

На спортивные площадки Люберец вышли более полутора тысяч человек. На мероприятии побывал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Футбол – это самый массовый вид спорта! У нас в округе этим видом занимаются более пяти тысяч человек! И это только в спортивных секциях, а если говорить о любителях, это число будет в разы больше», - сказал он.

Ружицкий открыл первый матч на стадионе «Торпедо», передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В играх могут принять участие команды любого возраста. Спортсмены играют 2 тайма по 10 минут. Для участников соревнований организовали игры и интерактивы.

Ранее стало известно, что допинг-офицеры проверят восемь российских футболистов перед ЧМ-2018.