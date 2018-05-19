Самые спортивные жители Люберец вышли на День массового футбола

В Люберцах проходит День массового футбола, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

На спортивные площадки Люберец вышли более полутора тысяч человек. На мероприятии побывал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Футбол – это самый массовый вид спорта! У нас в округе этим видом занимаются более пяти тысяч человек! И это только в спортивных секциях, а если говорить о любителях, это число будет в разы больше», - сказал он.

Ружицкий открыл первый матч на стадионе «Торпедо», передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В играх могут принять участие команды любого возраста. Спортсмены играют 2 тайма по 10 минут. Для участников соревнований организовали игры и интерактивы.

Ранее стало известно, что допинг-офицеры проверят восемь российских футболистов перед ЧМ-2018.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Рамзан Кадыров сообщил о нападении боевиков на церковь в Грозном

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО