Samsung заблокирует все оставшиеся в США Galaxy Note 7

Компания Samsung принудительно отключит все оставшиеся на руках у американских пользователей смартфоны Galaxy Note 7.

С этой целью 19 декабря будет выпущено специальное приложение, которое не позволит аппаратам заряжаться от сети и подключаться к беспроводному интернету. Таким образом смартфоны указанной модели станут совершенно бесполезны, сообщает NBC News со ссылкой на южнокорейскую компанию.

Смартфоны поступили в продажу в середине августа. Однако вскоре компания приостановила продажи и обратилась к пользователям с настоятельной просьбой выключить устройства и обменять их на другие модели. Причиной тому послужили сразу несколько случаев перегрева и возгорания смартфонов. Устранить дефект так и не удалось.