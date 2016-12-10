Samsung заблокирует все оставшиеся в США Galaxy Note 7
Компания Samsung принудительно отключит все оставшиеся на руках у американских пользователей смартфоны Galaxy Note 7.
С этой целью 19 декабря будет выпущено специальное приложение, которое не позволит аппаратам заряжаться от сети и подключаться к беспроводному интернету. Таким образом смартфоны указанной модели станут совершенно бесполезны, сообщает NBC News со ссылкой на южнокорейскую компанию.
Смартфоны поступили в продажу в середине августа. Однако вскоре компания приостановила продажи и обратилась к пользователям с настоятельной просьбой выключить устройства и обменять их на другие модели. Причиной тому послужили сразу несколько случаев перегрева и возгорания смартфонов. Устранить дефект так и не удалось.
Следующая новость Власти Болгарии сравнили аварию в Хитрино со стихийным бедствием
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии