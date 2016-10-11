Samsung снял с производства смартфон Galaxy Note 7

Компания Samsung снимает с производства «огнеопасный» смартфон Galaxy Note 7. Модель стала настоящей головной болью для южнокорейского производителя.

В сентябре Samsung отозвала Galaxy Note 7 из-за массовых случаев самовоспламенения, затем стартовал обмен смартфонов на новые, но некоторые пользователи заявили о том, что и обмененные устройства возгораются.

Компания так и н смогла найти «виновника» происшествий. Сначала предполагалось, что это - один из поставщиков аккумуляторов.

Сегодня акции Samsung упали на 8 процентов, рыночная стоимость компании уменьшилась на 17 миллиардов долларов, сообщает «Газета.ру».