Samsung снял с производства смартфон Galaxy Note 7
Компания Samsung снимает с производства «огнеопасный» смартфон Galaxy Note 7. Модель стала настоящей головной болью для южнокорейского производителя.
В сентябре Samsung отозвала Galaxy Note 7 из-за массовых случаев самовоспламенения, затем стартовал обмен смартфонов на новые, но некоторые пользователи заявили о том, что и обмененные устройства возгораются.
Компания так и н смогла найти «виновника» происшествий. Сначала предполагалось, что это - один из поставщиков аккумуляторов.
Сегодня акции Samsung упали на 8 процентов, рыночная стоимость компании уменьшилась на 17 миллиардов долларов, сообщает «Газета.ру».
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