Samsung снова продает Galaxy Note 7 в Южной Корее
Компания Samsung Electronics (Южная Корея) с 1 октября вновь начала продавать смартфоны Galaxy Note 7 на родном рынке спустя месяц после того, как они были приостановлены из-за нескольких случаев возгорания устройств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC.
По данным компании, телефоны самовоспламенялись из-за неполадок с аккумуляторами.
Samsung Electronics 2 сентября приостановила продажи Galaxy Note 7 - новой модели, которая вышла на рынок в конце лета. Компания также отзывала ранее проданные телефоны.
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