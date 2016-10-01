Samsung снова продает Galaxy Note 7 в Южной Корее

Компания Samsung Electronics (Южная Корея) с 1 октября вновь начала продавать смартфоны Galaxy Note 7 на родном рынке спустя месяц после того, как они были приостановлены из-за нескольких случаев возгорания устройств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC.

По данным компании, телефоны самовоспламенялись из-за неполадок с аккумуляторами.

Samsung Electronics 2 сентября приостановила продажи Galaxy Note 7 - новой модели, которая вышла на рынок в конце лета. Компания также отзывала ранее проданные телефоны.