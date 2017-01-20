Samsung счел причиной взрывов Galaxy Note 7 аккумуляторы «неверных размеров»

Причиной взрывов и возгораний смартфонов Galaxy Note 7 являлись аккумуляторы неправильных размеров, из-за чего случался перегрев механизмов. Таков результат внутреннего расследования, проведенного компанией Samsung Electronics.

Фирма вынуждена была прекратить выпуск аккумуляторов данного типа, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Samsung Electronics обнародует официальное заключение по итогам расследования в понедельник 23 января.

Эксперты оценили потери южнокорейской компании от отзыва смартфонов и прекращения их производства в пять миллиардов долларов.

Samsung представила Galaxy Note 7 в начале августа и начала его продажи в Южной Корее. Тогда смартфон назвали одним из лучших телефонов на базе Android. Однако в начале сентября компания была вынуждена приостановить реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 миллиона уже проданных устройств из-за сообщений об их возгорании.