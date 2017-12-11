В Samsung придумали одежду для зарядки смартфонов

Южнокорейская фирма Samsung запатентовала свитер, с помощью которого можно будет заряжать мобильные устройства.

«Умная» одежда содержит аккумулятор, накапливающий энергию от движений, производимых руками человека. Кроме того, на свитере будут закреплены специальные процессоры, собирающие данные о движениях носителя одежды, сообщает Nation News со ссылкой на LetsGoDigital.

Разработчики точно не называют объем аккумулятора, но отмечают, что пока он невелик.

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