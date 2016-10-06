Samsung покупает компанию по разработке искусственного интеллекта Viv Labs

Южнокорейская корпорация Samsung достигла соглашения о приобретении американской компании Viv Labs, занимающейся разработкой программ искусственного интеллекта.

Viv Labs является стартапом, созданным разработчиками голосового помощника Siri, который в 2010 году приобрела корпорация Apple и с тех пор вводит его на своих устройствах.

Viv Labs разработала иной голосовой программный ассистент под названием Viv, который был представлен публике в этом году.

Как сказал технологический директор подразделения Samsung, ответственный за мобильные устройства, Инджон Ри, корпорация намерена начать оснащать свои смартфоны помощником Viv во второй половине 2017 года. Сумма сделки не оглашается, сообщает РИА Новости.

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