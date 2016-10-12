Samsung отказывается от «огнеопасного» бренда Note

Южнокорейская компания Samsung откажется от использования бренда Note. Под ним выходили флагманские смартфоны южно-корейского производителя с большим экраном.

В компании признали, что последние события буквально уничтожили репутацию этого бренда. Доверие потребителей к продукту серьезно подорвано.

2 сентября Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж смартфонов Galaxy Note 7 из-за нескольких случаем самовозгорания аккумуляторов.

11 октября компания объявила о полной остановке производства смартфонов Galaxy Note 7, руководствуясь заботой о безопасности пользователей, сообщает ТАСС.