Самозанятым гражданам налог заменят патентом

В Совете Федерации подготовили поправки в налоговое законодательство, согласно которым самозанятые граждане вместо уплаты налога будут приобретать патент.

Стоимость патента будет определяться в каждом регионе отдельно. Кроме того, от самозанятых не будут требовать регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Страховые взносы для данной категории граждан составят 5% от минимального размера труда в месяц, что будет равно примерно 4,5 тысячи рублей в год, передает НСН.