Самозанятым гражданам налог заменят патентом
В Совете Федерации подготовили поправки в налоговое законодательство, согласно которым самозанятые граждане вместо уплаты налога будут приобретать патент.
Стоимость патента будет определяться в каждом регионе отдельно. Кроме того, от самозанятых не будут требовать регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Страховые взносы для данной категории граждан составят 5% от минимального размера труда в месяц, что будет равно примерно 4,5 тысячи рублей в год, передает НСН.
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