Самозанятых россиян обложат налогом

Сомозанятых россиян могут заставить платить отдельный налог на профессиональный доход, сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

По его словам, с соответствующим предложением выступает Минфин России.

Предполагается, что ставка налога составит 3 процента для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6 процентов, если услуги оказываются юридическим лицам.

«Мы будем предлагать новый специальный налог для самозанятых - налог на профессиональный доход», - сказал Трунин, пояснив, что это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников.

Отмечается, что налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом, не превышающим 10 миллионов рублей.

В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться уже в следующем году, сообщает ТАСС.

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Места: Россия
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