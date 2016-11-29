Самозанятых граждан освободят от налогов на два года

Совет Федерации одобрил предоставление самозанятым гражданам налоговых каникул сроком на два года.

В соответствии с законом, получившим «добро» от сенаторов, самозанятые граждане должны будут встать на налоговый учет, но при этом они могут не платить налоги в течение 2017-2018 годов. По прошествии этого срока им предстоит сделать выбор – прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или продолжить, но уже с уплатой НДФЛ по ставке 13%.

Налоговые каникулы будут предоставлены тем категориям предпринимателей, которые в своей деятельности не используют труд наемных работников. Закон разрешает властям регионов самостоятельно определять перечень видов деятельности, на которые будет распространяться нововведение, сообщает «Интерфакс».