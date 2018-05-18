Самозанятых граждан обяжут платить налоги в ПФР и ФОМС

Минюст России предлагает обязать самозанятых граждан делать страховые взносы в Пенсионный фонд (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС).

По данным газеты «Известия», подготовленный ведомством законопроект вносит поправки в закон «О занятости населения в РФ».

В пояснительной записке говорится, что самозанятным гражданином можно считать физическое лицо, самостоятельно осуществляющее деятельность, направленную на систематическое получение дохода.

При этом, самозанятым не может считаться гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, законопроект лишает самозанятых граждан всех видом государственной поддержки, которые предусмотрены для работающих.

В Налоговом кодексе должны быть обозначены порядок уплаты страховых взносов самозанятыми лицами и размер этих выплат, который в настоящее время еще не установлен.

В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться уже в 2019 году, сообщает «Федерал пресс».