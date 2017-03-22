Самойлова надеется выступить на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, выдвинутая на участие в конкурсе «Евровидение» от России, прокомментировала решение киевских властей, которые запретили ей въезд на Украину.

«За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу», - цитирует «Интерфакс» ее слова в эфире «Первого канала».

Певица сообщила, что не теряет надежды на выступление на конкурсе и продолжает заниматься. «Я почему-то думаю, что все еще переменится», - отметила она.

Представители канала, в свою очередь, заявили, что в случае, если Киев не изменит свое решение, Самойлова будет представлять Россию на конкурсе в 2018 году.