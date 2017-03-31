Самойлова может выступить на «Евровидении» под третьим номером

Российская певица Юлия Самойлова, в случае разрешения ей въезда на Украину, будет выступать на «Евровидении» во втором полуфинале – 11 мая – третьей по счету.

В этот день, согласно списку, опубликованному на сайте мероприятия, на сцену выйдут представители еще 18 стран – Сербии, Австралии, Мальты, Румынии и других.

Ранее глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями в виде временного отстранения от конкурса из-за запрета въезда в страну Самойловой. Однако позиция Киева остается неизменной – на какие-либо уступки он идти отказывается.