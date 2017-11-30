В самой высокой точке Подмосковья установили памятник

По инициативе Русского географического общества в деревне Шапкино Московской области установлен памятник «Замри-гора», отмечающий самую высокую точку региона.

Памятник представляет собой каменную глыбу весом в пять тонн. На ней закреплена табличка, гласящая, что высота данного места над уровнем моря составляет 310,1 метра.

Неподалеку берут начало несколько рек, в том числе Москва-река. Сама Замри-гора издавна считалась особым местом, с которым связано множество легенд, сообщают «Вести Подмосковья».

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