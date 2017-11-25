На самой высокой точке Подмосковья установили необычный памятник

На самой высокой точке Подмосковья, расположенной в Можайском районе, установили пятитонный булыжник.

Памятник расположен в 130 километрах от столицы. Местный житель Булат Абсаттаров рассказал телеканалу «360», что камень искал лично. Мужчина считает, что этот материал, в отличие от металла, который со времени ржавеет, будет стоять вечно.

В месте, где установлен памятник, берут начало Москва-река, Протва и Воря. Автор постамента надеется, что высшую точку Московской области будут посещать туристы. В настоящее время решается вопрос о благоустройстве территории вокруг постамента.

Ранее стало известно, что в 2018 году на Арбате установят памятник погибшим российским журналистам.