Самой пьющей страной Европы оказалась Эстония

В прошлом году граждане Эстонии больше остальных европейцев потратили на алкоголь.

Согласно данным сайта Eurostat, на долю спиртного пришлись 5,6% расходов эстонцев. На втором и третьем местах – жители Латвии и Литвы. Алкоголь составил 4,8% и 4,2% их расходов соответственно.

В первую пятерку вошли Польша и Чехия – 3,6%. Самыми малопьющими оказались испанцы. Траты на алкоголь составили 0,8% их расходов в прошлом году. Россия в данном перечне отсутствует.

В общей сложности жители Европы потратили на алкоголь около 130 миллиардов евро или более 250 евро на одного человека.