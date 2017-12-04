Самой пьющей страной Европы оказалась Эстония
В прошлом году граждане Эстонии больше остальных европейцев потратили на алкоголь.
Согласно данным сайта Eurostat, на долю спиртного пришлись 5,6% расходов эстонцев. На втором и третьем местах – жители Латвии и Литвы. Алкоголь составил 4,8% и 4,2% их расходов соответственно.
В первую пятерку вошли Польша и Чехия – 3,6%. Самыми малопьющими оказались испанцы. Траты на алкоголь составили 0,8% их расходов в прошлом году. Россия в данном перечне отсутствует.
В общей сложности жители Европы потратили на алкоголь около 130 миллиардов евро или более 250 евро на одного человека.
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