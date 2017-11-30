Самостоятельно тюнингованные авто запретили регистрировать

ГИБДД на законных основаниях отказывает водителям в регистрации тюнингованных автомобилей. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Согласно решению суда, тюнинг автомобиля, произведенный вне завода изготовителя, нарушает установленные нормы безопасности.

Таким образом в Верховном суде разрешили спор между ГИБДД и жителем Томской области, который хотел зарегистрировать свой автомобиль с тюнингом, который от сделал самостоятельно.

После предоставления всех необходимых документов от завода-изготовителя о соответствии требованиям безопасности, житель Тамбова благополучно зарегистрировал свой автомобиль, сообщает агентство Nation news.