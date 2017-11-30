Самостоятельно тюнингованные авто запретили регистрировать
ГИБДД на законных основаниях отказывает водителям в регистрации тюнингованных автомобилей. Такое решение принял Верховный суд РФ.
Согласно решению суда, тюнинг автомобиля, произведенный вне завода изготовителя, нарушает установленные нормы безопасности.
Таким образом в Верховном суде разрешили спор между ГИБДД и жителем Томской области, который хотел зарегистрировать свой автомобиль с тюнингом, который от сделал самостоятельно.
После предоставления всех необходимых документов от завода-изготовителя о соответствии требованиям безопасности, житель Тамбова благополучно зарегистрировал свой автомобиль, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Строительство Крымского моста является внутренним делом РФ
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии