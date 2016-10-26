Самооценка людей зависит от окружения

Научные работники из Оксфорда рассказывают о том, что они смогли определить и обосновать связь между самооценкой человека и его окружением. В уникальном эксперименте приняли участие примерно двухсот человек.



Было установлено, что один и тот же человек по-разному оценивает свои способности и шансы на первое место в состязаниях, все зависит от его противников, сообщает издание «OAnews».



Авторы работы рассказывают о том, что если человек убежден, что у него сильный противник, то он снижает свои шансы, становится неуверенным в себе, не проведя с ними соревнование. Кроме этого авторы работы определили, что с сильным соперником респондент не верит в себя.