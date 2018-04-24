Самолеты США провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Самолеты ВМС и ВВС США провели разведывательные полеты вблизи российских баз в Сирии.

Над Средиземным морем у границ Сирии был замечен американский EP-3E Aries II.

Также из воздушного пространства Турции разведку вел натовский E-3A Sentry AWACS, который в течение нескольких часов курсировал вблизи сирийской границы, встав на круг, соообщает «ТВ Центр».