Самолеты коалиции США нанесли удар по госпиталю в Мосуле
Авиация коалиции, возглавляемой США, разбомбила здание госпиталя в иракском городе Мосуле.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что авиаудар был нанесен по запросу правительственной армии Ирака, передает РИА ФедералПресс.
В командовании пояснили, что террористы использовали больничный комплекс в качестве своего штаба. На протяжении нескольких дней здесь велись ожесточенные боевые действия. Иракской армии удалось захватить несколько здания, но затем ей пришлось отступить. В связи с этим был направлен запрос коалиции о поддержке с воздуха.
О погибших и пострадавших в результате авиаудара среди мирного населения не сообщается.
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