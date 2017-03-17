Самолеты ВВС Израиля попали под обстрел в Сирии

Самолеты ВВС Израиля были обстреляны с земли после того, как атаковали несколько целей на территории Сирии, говорится в заявлении, распространенном Армией обороны Израиля.

Одна из выпущенных с земли ракет была сбита израильской противоракетной обороной.

Согласно заявлению, в результате атаки с земли безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой.

Отношения Сирии и Израиля являются напряженными с 1967 года из-за территориального спора о Голанских высотах, пишет газета «Известия».