Самолеты ВВС Израиля попали под обстрел в Сирии
Самолеты ВВС Израиля были обстреляны с земли после того, как атаковали несколько целей на территории Сирии, говорится в заявлении, распространенном Армией обороны Израиля.
Одна из выпущенных с земли ракет была сбита израильской противоракетной обороной.
Согласно заявлению, в результате атаки с земли безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой.
Отношения Сирии и Израиля являются напряженными с 1967 года из-за территориального спора о Голанских высотах, пишет газета «Известия».
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